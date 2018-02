By

【KTSF】

美國股市持續一週的跌勢,週五大幅下瀉,道瓊斯指數急瀉666點,為兩年來道指表現最差的一週。

週五下滑的股份主要是科技和能源類股,主要由於多間大企業公布的業績遜預期,帶動股市下滑,這些公司包括Exxon Mobil和Google母公司Alphabet。

投資者主要憂慮通脹上升下,會帶動聯邦儲備局比預期更快加息,窒礙企業盈利和股價上升。

