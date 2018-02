By

美股週四再度大瀉,道瓊斯指數急挫逾千點,為4天內第二度大幅下滑。

道瓊斯與標準普爾500指數自1月26日創下歷史高峰後,已回落一成,以華爾街述語來說,市場已進入調整期,為接近兩年來首次。

週四股市不斷下挫,為過去6天第5次跌市,去年帶動股市勁升的多間公司股票,過去一週都表現極差,這些公司包括高科技公司、銀行、零售商及房地產發展商等。

道瓊斯週四下滑1,032.89點,或4.1%,收市報23,860.46。

標準普爾500指數下跌100.66點,或3.8%,收市報2,581點,為去年11月以來最低的水平。

納斯達克指數下跌274.82點,或3.9%,收市報6,777.16點。

