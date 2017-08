By

在蘋果公司(Apple)股價上升帶動下,道瓊斯指數週三收市首度衝破22,000點大關,但醫療及家品類股卻表現不佳,電影業的股價也受挫。

處方藥分銷商Cardinal Health的股價週三下滑8.2%,另外,今夏電影票房慘淡,加上AMC Entertainment公布疲弱的盈利預測,也拖累電影公司的股價下滑,AMC Entertainment下挫27%。

道指週三上升52點,或0.2%,收市報22,016點,全賴蘋果股價上升帶動。

蘋果股價週一上升7.09元,或4.73%,收市報157.14元。

標準普爾500指數上升一點,升幅少於0.1%,收市報2,477點;納斯達克微跌一點,收市報6,362點。

