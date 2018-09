華爾街股市造好 道瓊斯標準普爾創歷史新高

By

【KTSF 張麗月報導】

科技股週四反彈上升,帶領整體股市普遍造好,道瓊斯及S&P500指數創下歷史新高。

美股週四早上開市就大好勢頭,恢復買氣,全日節節上升,尤其是在科技股飆升的帶動下,整體股市廣泛造好。

Nasdaq一度急升接近90點,到收市時,Nasdaq升了近1%,重上8,000點以上水平。

道瓊斯週四一度升上26,697點的歷史新高,到收市時就升了近1%,即是升了251點。

S&P500就升了22點,報2,930點,創下歷史新高。

有投資專家表示,股市升的原因包括,企業的現金流達到歷史新高,全國失業率低,金融管制實施改革以及稅制改革等因素,都助長了股市的升勢,也令投資者暫時拋開美中貿易戰的憂慮。

再加上,勞工部數據顯示,上星期首次申領失業金人數減少3,000人,處於近49年來低位,反映出勞工市場依然強勁。

聯儲局下星期就會開會議息,市場一般預料可能會加息。

另外,費城聯儲局的製造業指數9月份大幅飆升,升幅遠遠多過預期,這些正面數據反映出,美國整體的金融基礎不斷改善中。

