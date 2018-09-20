華爾街股市造好 道瓊斯標準普爾創歷史新高

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【KTSF 張麗月報導】

科技股週四反彈上升，帶領整體股市普遍造好，道瓊斯及S&P500指數創下歷史新高。

美股週四早上開市就大好勢頭，恢復買氣，全日節節上升，尤其是在科技股飆升的帶動下，整體股市廣泛造好。

Nasdaq一度急升接近90點，到收市時，Nasdaq升了近1%，重上8,000點以上水平。

道瓊斯週四一度升上26,697點的歷史新高，到收市時就升了近1%，即是升了251點。

S&P500就升了22點，報2,930點，創下歷史新高。

有投資專家表示，股市升的原因包括，企業的現金流達到歷史新高，全國失業率低，金融管制實施改革以及稅制改革等因素，都助長了股市的升勢，也令投資者暫時拋開美中貿易戰的憂慮。

再加上，勞工部數據顯示，上星期首次申領失業金人數減少3,000人，處於近49年來低位，反映出勞工市場依然強勁。

聯儲局下星期就會開會議息，市場一般預料可能會加息。

另外，費城聯儲局的製造業指數9月份大幅飆升，升幅遠遠多過預期，這些正面數據反映出，美國整體的金融基礎不斷改善中。

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