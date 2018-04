阿富汗自殺式炸彈襲擊25人死亡 包括9名記者

By

【i-CABLE】

阿富汗首都喀布爾發生連環自殺式炸彈襲擊,至少25人死亡、45人受傷,死者包括多名記者,極端組織伊斯蘭國承認策動襲擊。

爆炸發生後,民眾爭相走避。爆炸威力強大,雜物散落一地,傷者由途人協助送往醫院。警方指事發在星期一早上8時許,一名襲擊者駕駛電單車到喀布爾中部沙什道拉克,在國家情報機構的大樓附近引爆電單車上的炸彈,爆炸地點附近有多間外國大使館及北約總部。

大批救援人員及記者趕到現場後,另一名襲擊者偽裝成記者,在人群中引爆相機內的炸彈,多名記者及警員死傷,包括法新社的首席攝影記者馬拉伊。

法新社發聲明讚揚他勇敢,在阿富汗採訪逾15年,又向馬拉伊的家屬致以慰問。

極端組織伊斯蘭國承認策動襲擊,阿富汗總統加尼強烈譴責伊斯蘭國對無辜平民及記者施襲,形容是戰爭罪行。阿富汗近日接連發生炸彈襲擊,西部一個選民登記中心上周遇襲,伊斯蘭國承認施襲。阿富汗將於10月舉行國會選舉,當局憂慮極端分子企圖破壞選舉,受襲的風險上升。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。