【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警方表示,正在調查週一晚發生在東奧克蘭的兩宗兇殺案。

警方透露,兩宗兇殺案發生於89號大道1400號路段,近14街的位置。

警方到達現場後封鎖附近路段調查事件,警方尚未透露案件的詳情,暫時未知兇徒的下落。

