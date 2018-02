日本旅館改建長者屋起火 11人死亡

【i-CABLE】

日本札幌一間長者屋火警,最少11人死亡,年齡介乎50多至80多歲,另有5人獲救,其中3人須送院,無生命危險,起火原因有待調查。

長者屋火勢猛烈,大批消防員到場撲救。事發在星期三深夜11時許,長者屋當時有16名住客,全是有經濟困難或無親無故的長者,其中5人獲救。

起火長者屋由三層高旅館改建,位於札幌市東部住宅區,距離市中心約一公里,月租36,000日圓、折合約2,500港元,除了包伙食,還提供就業支援。

當局派出超過40輛消防車到場,花了約6小時將火救熄。

日本放送協會報道,初步相信起火地點位於一樓,這裡亦是長者屋住客取用暖氣機煤油的地方。據報消防前年年底例行檢查時,發現長者屋沒有灑水裝置,但當局沒有強制規定,因此不算違法。

日本近年發生過多宗導致多名長者死亡的火災,其中札幌市近8年前有護老院發生火警,7人死亡。

