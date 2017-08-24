聖荷西流動住屋大火燒死越裔男子及兩女童 社區捐款相助

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【KTSF 崔凱橋報導】

8月15號在南灣聖荷西市因為一場大火，痛失3名家人的越南裔家庭，週三在社區的籌款幫助下，將會重建家園。

聖荷西居民週三聚集在發生大火的Golden Wheel Park流動房屋區，悼念在火災中不幸喪生的10歲女童Linda Van、Taho Uyen Tran，以及62歲男子Them Bui。

當地的社區組織為3名死者家屬籌得近50萬元的善款及禮物，部分善款將會用作清理火災現場及重建一所流動房屋。

大火發生於Golden Wheel Park的一間流動房屋，消防員抵達現場後，整個房屋已經陷入一片火海，部分結構已經坍塌。

雖然火勢在半小時內撲滅，但屋內的3人，包括兩名女童Van和Tran，以及Tran的叔叔Bui，因未能及時逃離現場，而不幸葬身火海，目前當局仍在調查起火原因。

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