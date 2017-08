聖荷西流動住屋大火燒死越裔男子及兩女童 社區捐款相助

By

【KTSF 崔凱橋報導】

8月15號在南灣聖荷西市因為一場大火,痛失3名家人的越南裔家庭,週三在社區的籌款幫助下,將會重建家園。

聖荷西居民週三聚集在發生大火的Golden Wheel Park流動房屋區,悼念在火災中不幸喪生的10歲女童Linda Van、Taho Uyen Tran,以及62歲男子Them Bui。

當地的社區組織為3名死者家屬籌得近50萬元的善款及禮物,部分善款將會用作清理火災現場及重建一所流動房屋。

大火發生於Golden Wheel Park的一間流動房屋,消防員抵達現場後,整個房屋已經陷入一片火海,部分結構已經坍塌。

雖然火勢在半小時內撲滅,但屋內的3人,包括兩名女童Van和Tran,以及Tran的叔叔Bui,因未能及時逃離現場,而不幸葬身火海,目前當局仍在調查起火原因。

