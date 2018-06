By

美國政府對非法移民的零容忍政策繼續受到各界關注,美國一間接近邊境的民間接待中心,收集大量民眾捐出的物資,幫助移民。

這個倉庫位於得州,接近墨西哥邊境一間臨時接待移民中心,裏面一個個箱都是衣物、鞋、清潔用品、尿片等。中心的義工在社交媒體發布清單,呼籲民眾捐贈移民基本的生活必須品。

送來的除了物資,還有民眾的祝福和感受。這間天主教會管理的中心可以讓移民吃飯、洗澡、拿新衣服、醫療和衛生用品,現時需要更多的嬰兒藥物,亦需要更多義工接待移民,以及處理捐款等工作。由於現時中心是租用的,他們希望募捐更多錢興建教會擁有的中心。

另一方面,美國國防部長馬蒂斯星期日指,五角大樓正準備在兩個軍事基地為移民興建臨時營地,收容無人陪伴的孩子,但未知營地是只收容孩子,還是會連同父母一同收容。

