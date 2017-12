太平洋血液中心發起愛心捐血活動（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

聖誕新年即將來臨,也是奉獻關懷與愛心的季節,位於灣區的太平洋血液中心(Blood Center of the Pacific)發起愛心捐血活動,本台特別製作一連5集的專題報導。

太平洋血液中心在灣區有多個分部,節日期間,中心發起Give Blood Save Lives,”捐血拯救生命”的活動。

太平洋血液中心發言人Kevin Adler說:”在舊金山太平洋血液中心,服務50多間本地醫院,提供病人每天的需要,捐血的都是志願者,他們以慷慨和愛心回饋社區,立即捐血給社區,因為每天都有病人需要。”

中心表示,每年有超過5萬病人會使用中心提供的血液,而中心每年會採集超過240萬盎司血液,不過在自願捐血的民眾中,亞裔僅佔2%,相比其它族裔比例非常小,因此特別鼓勵亞裔民眾積極參與回饋社區。

獻愛心的捐血活動,只要年齡達到16歲或以上,符合健康要求的民眾都可以捐血,捐血者還可免費獲贈一張舊金山亞洲藝術博物館門票,以及一件金州勇士隊的宣傳T-Shirt。

有關更多捐血詳情,請查看本台網頁 http://www.ktsf.com/events/華人社區捐血日/

