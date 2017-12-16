太平洋血液中心發起愛心捐血活動（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

聖誕新年即將來臨，也是奉獻關懷與愛心的季節，位於灣區的太平洋血液中心（Blood Center of the Pacific）發起愛心捐血活動，本台特別製作一連5集的專題報導。

太平洋血液中心在灣區有多個分部，節日期間，中心發起Give Blood Save Lives，”捐血拯救生命”的活動。

太平洋血液中心發言人Kevin Adler說：”在舊金山太平洋血液中心，服務50多間本地醫院，提供病人每天的需要，捐血的都是志願者，他們以慷慨和愛心回饋社區，立即捐血給社區，因為每天都有病人需要。”

中心表示，每年有超過5萬病人會使用中心提供的血液，而中心每年會採集超過240萬盎司血液，不過在自願捐血的民眾中，亞裔僅佔2%，相比其它族裔比例非常小，因此特別鼓勵亞裔民眾積極參與回饋社區。

獻愛心的捐血活動，只要年齡達到16歲或以上，符合健康要求的民眾都可以捐血，捐血者還可免費獲贈一張舊金山亞洲藝術博物館門票，以及一件金州勇士隊的宣傳T-Shirt。

有關更多捐血詳情，請查看本台網頁 http://www.ktsf.com/events/華人社區捐血日/

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