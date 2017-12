愛心捐血活動專題：捐血基本條件是甚麼（二）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

華裔社區為響應”捐血拯救生命”的活動,12月21日即下週四特別定為華人捐血日,而志願捐血的民眾,需要符合哪些基本條件呢?

太平洋血液中心表示,在醫院需要血液的病人主要是處於昏迷或有癌症的病患,其它需要血液的病人,包括一些孕婦、早產嬰兒及患血液病的人。

而志願捐血的人,必須是16歲或以上,體重不低於110磅的健康人士。

太平洋血液中心發言人Kevin Adler說:”一般來說,九成民眾都符合資格捐血,但實際只有5%的人參與。”

太平洋血液中心表示,只有服用特定某些藥物,例如阿司匹林的民眾不能捐血,不過在捐血之前,醫護人員都會先為志願者檢查。

Adler說:”當你來捐血時,我們會做一些小型身體檢測,量血壓,測心跳,量體溫,檢驗你的血紅蛋白含鐵量,讓我們確定你是健康的可以捐血,再次強調,你必須體重要有110磅,身體健康,感覺良好,就可以捐血,所有捐的血都會經過

嚴格檢驗程序,保證血液是安全的,因為你知道這些血液會輸給病人,安全是最受關注的。”

此外,捐血的人如果過去12個月有出國旅行,必須列出所有去過的國家,若當中若有列為瘧疾高危的國家,則不符合捐血條件。

最後,每位前來捐血者必須帶備有效身份證件,例如駕照或護照。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。