愛心捐血活動專題：捐血基本條件是甚麼（二）

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【KTSF 梁秋玉報導】

華裔社區為響應”捐血拯救生命”的活動，12月21日即下週四特別定為華人捐血日，而志願捐血的民眾，需要符合哪些基本條件呢？

太平洋血液中心表示，在醫院需要血液的病人主要是處於昏迷或有癌症的病患，其它需要血液的病人，包括一些孕婦、早產嬰兒及患血液病的人。

而志願捐血的人，必須是16歲或以上，體重不低於110磅的健康人士。

太平洋血液中心發言人Kevin Adler說：”一般來說，九成民眾都符合資格捐血，但實際只有5%的人參與。”

太平洋血液中心表示，只有服用特定某些藥物，例如阿司匹林的民眾不能捐血，不過在捐血之前，醫護人員都會先為志願者檢查。

Adler說：”當你來捐血時，我們會做一些小型身體檢測，量血壓，測心跳，量體溫，檢驗你的血紅蛋白含鐵量，讓我們確定你是健康的可以捐血，再次強調，你必須體重要有110磅，身體健康，感覺良好，就可以捐血，所有捐的血都會經過

嚴格檢驗程序，保證血液是安全的，因為你知道這些血液會輸給病人，安全是最受關注的。”

此外，捐血的人如果過去12個月有出國旅行，必須列出所有去過的國家，若當中若有列為瘧疾高危的國家，則不符合捐血條件。

最後，每位前來捐血者必須帶備有效身份證件，例如駕照或護照。

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