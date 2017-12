捐血獻愛心專題：捐血程序要花多少時間（三）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

志願捐血的民眾在網上預約之後,來到移動捐血站或捐血中心,要花多少時間才能完成捐血程序呢?

太平洋血液中心發言人Kevin Adler說:”整個捐血過程需時月一小時,捐血者來到之後,首先要登記,然後進行健康檢查,你必須告訴我們員工有關所有你的健康狀況。”

太平洋血液中心表示,捐血者必須懂英文,除了要用英文填寫表格,中心的多數工作人員也是用英文與捐血者溝通,在抽血之前,工作人員會測量捐血者的血壓、心跳、體溫、血紅蛋白、含鐵量等,一系列健康指標確定符合標準後才開始抽血。

Adler說:”實際捐血過程只需大約10到15分鐘,主要時間都用於檢查捐血者的病史,確保他們都是健康和安全的,而實際捐血是很快的。”

通過健康檢測的捐血者,需要半躺式坐在捐血座椅等待抽血,每位志願者每次捐血16盎司,完成捐血程序後,中心會提供一些小點,並要求捐血者停留15分鐘再離開。

