By

【i-CABLE】

被判監20個月的香港前行政長官曾蔭權,早上由荔枝角收押所,轉送到赤柱監獄服刑。

被判監20個月的曾蔭權,早上近11時,戴著口罩、雙手鎖上手扣,與其他囚犯一起,在荔枝角收押所內登上囚車。離開收押所時,曾蔭權在囚車入面一直緊閉雙眼。約一小時後,囚車抵達赤柱監獄,進入監獄後,曾蔭權第一個下車。

據了解,懲教署開會後決定將曾蔭權編配到赤柱監獄服刑,由於他身分特殊及敏感,將會單獨囚禁,每日一小時的「放風」時間,都會安排在指定地方單獨散步。

赤柱監獄是高度設防的監獄,有比較多單人囚倉,前政務司司長許仕仁亦正在此服刑。根據規定,在囚人士每個月親友可以探訪兩次,每次限時30分鐘,最多3名探訪者。

曾蔭權因為公職人員行為失當罪,被判監20個月,妻子曾鮑笑薇早前已表明會上訴。

更多新聞:

曾蔭權行為失當罪成判囚20個月 曾妻稱會上訴(視頻)

法官下令曾蔭權即時收押 連夜轉送羈留病房留醫

曾蔭權一項公職人員行為失當罪成 最高可判7年(視頻)

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。