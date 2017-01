特朗普Twitter擺烏龍 轉發推文讚女兒原來送錯人

By

即將就職的候任總統特朗普鍾愛社媒Twitter人所共知,週一晚他又再上Twitter,這次是轉發一個讚揚女兒Ivanka的推文,豈料轉發了給另一位Ivanka,擺了烏龍。

有Twitter用戶發推文,讚揚Ivanka是一位”偉大,具有品格和高貴的女性”(”great, a woman with real character and class.”)。

但該位用戶卻錯發了給另一位Ivanka,特朗普見到了推文再轉發,結果又發錯,這位Ivanka原來是身處英國南部Brighton市的Ivanka Majic。

這則推文很快受到網民關注,即時瘋狂轉發。

而在英國任公務員的Majic看到特朗普的轉發,也向他作了回覆,她在Twitter說:”而你是一位身負重責的男人,容我向你建議(使用)Twitter時要多留神,也應多花時間了解氣候轉變”(”And you’re a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about climate change.”)。

Majic說這已非首次她在社交媒體被人誤會是Ivanka Trump,她之前也曾鼓勵那些向她錯發推文的人,投票支持希拉莉。

