特朗普提名保守派出任聯邦最高大法官

【KTSF 張麗月報導】

特朗普今天提名一名保守派法官,接替去世的聯邦最高法院大法官Antonin Scalia留下的空缺。

特朗普今天提名49歲的Neil Gorsuch ,為聯邦最高法院大法官。Gorsuch先後畢業於哈佛和牛津大學法學院,他由小布希總統提名出任,聯邦上訴法庭法官已超過十年,保守派立場堅定,他承諾要忠誠依循憲法和法律,2013年他曾經裁決私人企業可以用宗教名義,反對奧巴馬健保法規定的

企業要為員工提供計劃生育和墮胎保險。

參議院多數黨領袖麥康尼發表聲明,讚揚Gorsuch長久以來都切實應用法律和憲法,他希望參議院公平考慮和尊重選舉結果,通過Gorsuch 的確認提名。在大法官Anthony Scalia去年 逝世之後,奧巴馬總統曾提名華盛頓地區上訴法庭首席法官 Merrick Garland 接替,但遭到麥康尼等共和黨人

堅決扺制,現在國會民主黨人也指特朗普任命Gorsuch ,是敵對行為,大法官的提名也必須得到參議院的批准。

