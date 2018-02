小特朗普收粉末信 妻子拆信後報稱不適送院

By

【KTSF】

特朗普總統的長子小特朗普,週一收到一封信件,內裏藏有白色粉末,其妻子拆信時接觸到粉末,粉末經化驗後,證實無礙,但她已到紐約市一間醫院檢查,以防萬一。

小特朗普的妻子Vanessa現年40歲,她週一在曼克頓中城的公寓打開寄給小特朗普的一封信時接觸到粉末,她立即致電報警,報稱出現咳嗽和噁心。

紐約市警局情報科和美國特工已接手調查,當局以案件仍在調查中為由,拒絕透露詳情。

Vanessa曾是模特兒,嫁給小特朗普後誕下5名子女,事發時她所有孩子都不在家。

而在2016年3月,特朗普另一名兒子Eric也曾收到威嚇性信件,內裏也藏有粉末,化驗後證實無礙。

另外,Trump Tower在2006年也曾兩度收到粉末信件,Trump Tower當時是特朗普的競選總部。

