特朗普指白宮律師麥加恩將離職 傳雙方關係轉差

特朗普總統宣布,白宮律師麥加恩(Don McGahn)將於秋季離職,據報麥加恩與特朗普的關係轉差,麥加恩已多次考慮請辭,預料在11月中期選舉後正式離任,特朗普就在社交網站感謝和讚揚他的工作。

特朗普星期三上午,在Twitter公布白宮律師麥加恩離職的消息,他表示與麥加恩共事多年,真誠欣賞他的工作。他透露對方將於秋季,大概是參議院表決,是否通過聯邦巡迴上訴法院法官卡瓦諾出任最高法院大法官的提名後離職。

麥加恩早於前年特朗普競逐總統寶座前,協助對方參與共和黨初選,過程中成為受特朗普信任的顧問。

沉重的職責,還有廣泛的議題需要協助處理,與總統相處難免出現摩擦,令麥加恩多次萌生離職的念頭。

特朗普怪責麥加恩,未能阻止司法部長塞申斯抽身,迴避監察俄國有否干預前年美國大選的調查。

特朗普希望辭去負責調查的特別檢察官穆勒,卻因為麥加恩威脅辭職,被逼放棄。

兩人的衝突有增無減,麥加恩一直為特朗普工作,是調查通俄及總統有否妨礙司法公正的關鍵證人,過去多月,他最少三次主動和合作地接受穆勒的調查團隊問話。

美國有線新聞網絡引述兩名熟悉特朗普的人士透露,特朗普對麥加恩作供的內容完全不知情,失去信心和勇氣應對。

