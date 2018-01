By

【KTSF 劉瑩報導】

本月初在南灣聖荷西市的Happy Hollow Park & Zoo發生兩起狗隻襲擊事件,導致部分園內動物死亡。

公園發言人表示,有3隻狗穿過公園的圍欄進入公園內,咬死4匹迷你馬及一隻驢。

公園閉路電視拍攝到3隻狗在公園遊蕩的畫面,有兩隻狗已被抓獲,其中一隻為比利時瑪利諾犬,另一隻為德國牧羊犬,第3隻仍未抓到為Chihuahua。

但公園表示,相信牠應該沒有參與襲擊,且不會對公眾造成威脅。

市動物保護服務部門表示,被抓獲的兩隻狗若沒有狗主認領,牠們將被實施人道毀滅。

