聯合航空擺大烏龍 把往堪薩斯州狼犬送到日本

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【KTSF 游瑋珊報導】

聯合航空（United Airlines）週初誤將原本送往堪薩斯城的犬隻送到日本，繞了地球半圈的狼犬，週四終於跟主人團聚。

狗主Kara Swindle一早帶兩名孩子，去接愛犬Irgo返家。



Swindle說：”終於能帶牠返家實在太驚喜，這是漫長的4天，最初很苦惱，聯航應做的都不做，剛剛的數小時很好，每小時都有新訊息和片．”

Kara因為舉家搬往堪薩斯州Wichita，週二帶同屬德國狼犬的Irgo乘聯合航空班機由俄勒崗州飛往密蘇里州的堪薩斯城，但到埗後，帶到他們面前的竟是一隻大丹犬。

聯航發聲明，指相信有人將兩隻狗在丹佛轉機時調亂。

在狗主爭取和協調後，聯航安排私人飛機將Irgo由日本直接送返Wichita。

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