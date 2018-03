聯合航空擺大烏龍 把往堪薩斯州狼犬送到日本

By

【KTSF 游瑋珊報導】

聯合航空(United Airlines)週初誤將原本送往堪薩斯城的犬隻送到日本,繞了地球半圈的狼犬,週四終於跟主人團聚。

狗主Kara Swindle一早帶兩名孩子,去接愛犬Irgo返家。



Swindle說:”終於能帶牠返家實在太驚喜,這是漫長的4天,最初很苦惱,聯航應做的都不做,剛剛的數小時很好,每小時都有新訊息和片.”

Kara因為舉家搬往堪薩斯州Wichita,週二帶同屬德國狼犬的Irgo乘聯合航空班機由俄勒崗州飛往密蘇里州的堪薩斯城,但到埗後,帶到他們面前的竟是一隻大丹犬。

聯航發聲明,指相信有人將兩隻狗在丹佛轉機時調亂。

在狗主爭取和協調後,聯航安排私人飛機將Irgo由日本直接送返Wichita。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。