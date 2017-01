By

【KTSF】

底特律一頭洛威勒混種犬被發現遭人割去雙耳和鼻子,當地的動物保護組織已懸紅2,500元,追緝涉案的人士。

密歇根州人道對待動物組織發放了一張照片,當中顯示一頭洛威勒混種犬的雙耳和鼻子人被割去。一名市民週二在街頭發現牠後,立即致電動物組織求助,受虐的犬隻已獲獸醫治療。

動物組織希望透過懸紅,可以盡快緝拿涉案人士。

更多新聞:

芝加哥4非裔涉凌虐智障白人 被控仇視罪行(視頻)

兩人在佛利蒙一高中被搶錢包 警拘少年疑犯

亞裔婦Powell捷運站候車 遭7名歹徒搶手機

灣區再受風暴吹襲 週末料有狂風暴雨

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。