週一晚一架從休士頓飛往紐約的聯合航空客機,空服員要求乘客將攜帶的狗放在頭頂上的置物櫃,飛機降落後發現狗已經斷氣。

根據目擊者表示,帶狗上飛機的乘客同時還有一名小女孩及嬰兒,該名乘客將裝狗的袋子放在座位前,結果一名空服員說擋住了走道,要他把袋子放在頭頂上的置物櫃,乘客依照指示做。

目擊者說,航行中聽到狗吠起碼30分鐘,飛機降落後發現狗已經斷氣。

該名空服員表示,不知道裡面裝的是狗,聯合航空發表聲明稱,這起悲劇不應該發生,寵物不應該放在頭頂置物櫃,該公司會負起全部責任。

