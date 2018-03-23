柏大有學生要露宿街頭 華裔生拍短片揭示實況（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

柏克萊加大一名中國留學生發現學生社區當中，有必須露宿街頭的學生，於是拍攝了一部短片，來突顯這些學生的問題。

無家可歸人士問題，不單是灣區一個嚴重的社會問題，柏克萊加大的學生社區當中，也有一些學生沒有地方住。

20分鐘的短片，突顯了這些無家可歸學生的故事，導致他們無家可歸的因素和他們如何兼顧住宿上的問題和學業。

政治經濟系二年級學生李翀超，在柏克萊租管局擔任實習生期間，得知有學生無家可歸，令他感到驚訝。

李翀超說：”因為知道這樣的情況之後，覺得很驚訝，在我身邊居然有同學沒有地方住，如果我不知道，可能我周邊的同學也都不會知道有這樣的情況，但是問題非常嚴重，需要暴露出來。”

學校週四晚在一個禮堂播放這部短片，也舉辦座談會，讓學生、校方和社區組織探討這個問題。

李翀超說：”從我採訪的學生們身上，學習到他們堅韌不拔的精神，我覺得這都是大家應該感到欣慰的。”

李翀超也補充，知道校方在近幾年也有幫助無家可歸學生的意識，他也希望家中有空房的屋主，可以考慮將這些地方租給學生。

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