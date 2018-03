柏大有學生要露宿街頭 華裔生拍短片揭示實況（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

柏克萊加大一名中國留學生發現學生社區當中,有必須露宿街頭的學生,於是拍攝了一部短片,來突顯這些學生的問題。

無家可歸人士問題,不單是灣區一個嚴重的社會問題,柏克萊加大的學生社區當中,也有一些學生沒有地方住。

20分鐘的短片,突顯了這些無家可歸學生的故事,導致他們無家可歸的因素和他們如何兼顧住宿上的問題和學業。

政治經濟系二年級學生李翀超,在柏克萊租管局擔任實習生期間,得知有學生無家可歸,令他感到驚訝。

李翀超說:”因為知道這樣的情況之後,覺得很驚訝,在我身邊居然有同學沒有地方住,如果我不知道,可能我周邊的同學也都不會知道有這樣的情況,但是問題非常嚴重,需要暴露出來。”

學校週四晚在一個禮堂播放這部短片,也舉辦座談會,讓學生、校方和社區組織探討這個問題。

李翀超說:”從我採訪的學生們身上,學習到他們堅韌不拔的精神,我覺得這都是大家應該感到欣慰的。”

李翀超也補充,知道校方在近幾年也有幫助無家可歸學生的意識,他也希望家中有空房的屋主,可以考慮將這些地方租給學生。

