舊金山華埠大明星戲院上映紀錄片”永遠的華埠”（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠大明星戲院週二特別免費放映一段紀錄片,吸引數十名觀眾入場,這段片有什麼特別呢?

週二放映的紀錄片名叫”Forever Chinatown”(永遠的唐人街),是一名華裔導演欣賞過一位退休荷里活道具大師所製作的多件關於華埠的模型後,而拍成的一段35分鐘紀錄片。

影片由道具大師黃則現獨白,穿插於模型及現今的華埠之間,在短時間內,濃縮華埠的變遷,亦呈現華人各種獨特的文化,包括膳食及葬禮等。

影片以英語為主,先後在多個國際試映會上播放,為了照顧不懂英語的觀眾,影片週二特地加上中文字幕。

紀錄片導演陳偉權(James Chan)說:”看看舊金山華埠的改變,趨現代化的發展來得猛烈,有發展,就有東西被取替,我認同發展可以有,是必須有,人,事及地方都會變,但當發展逼遷市民及社區,這是我必須維護的。”

陳偉權表示,這些模型令他想起自己的小時候,特別是這個散房的模型,因為很多新移民上埠,或事業剛起步的年輕人,都是住在這種房間,而他當年亦試過睡在衣櫃裏。

華埠社區住客聯會主席梁榮浩說:”在舊金山,華人來到美國,那種艱苦樸素,從無到有,都經過雙手勞動,將中國人的文化納入西方的融洽,這是我們中國人的驕傲。”

錯過了週二分享會的市民,仍可以官方網址找到相關的短片連結,網址:http://www.foreverchinatown.com/。

