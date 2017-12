By

【KTSF】

據有參與搶救舊金山市長李孟賢的醫生透露,李孟賢是於週一晚10時過後由救護車送往醫院,他當時已情況危殆。

Zuckerberg舊金山總醫院醫生Susan Ehrlich說,多名醫生花了數小時搶救市長,但他於凌晨1時11分宣告不治,死因會待驗屍報告確定。

為尊重死者家屬,現階段院方不會公布更多細節。

