【KTSF 林佩樺報導】

英國一名女子因為眼睛不適就診,醫師竟然在她眼中拿出27片隱形眼鏡,醫生都震驚。

當時一名67歲婦人眼睛感到不適 ,以為是眼乾和年齡變大,視力受影響因而就診。

檢查後眼科實習生發現,老婦眼球上覆蓋著一層藍色物質,於是進行白內障手術,竟發現17片隱形眼鏡黏在其眼球,已疊在一起,形成一塊厚鏡,再進一步檢查又發現另外10片隱形眼鏡,總共藏了27片在眼中。

她35年來都佩戴月拋型隱形眼鏡,就算隱形眼鏡突然不見也不以為意,也沒定期做檢查。

事發在去年11月,個案近日刊登於《英國醫學期刊》。

