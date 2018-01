密州醫生突被移民局扣查 年幼時從波蘭來美

By

【KTSF 江良慧報導】

特朗普政府一直主張要嚴厲打擊非法移民,但在密歇根州,一名已經在美國生活40年,一直持有綠卡的波蘭裔內科醫生,也在上週被移民及海關執法部門(ICE)帶走,並扣留在縣監獄,對於他有可能被遣送返回波蘭,他的家人表示,他在當地沒有親人,根本連波蘭語都不懂。

Lukasz Niec說:”在1979年,我做醫生的父母離開波蘭,帶著兩個行李箱和兩名小孩,我弟弟5歲,而我6歲,他們來到這裡,為了讓子女有更好的生活。”

兩姐弟如今都40幾歲,姐姐是律師,弟弟是醫生,兩人都有綠卡,在美國居留已經40年。

上星期二,放假的Niec和一對孿生女兒在家,3名ICE人員到來,說要扣留他,並把他帶走,送到監獄。

Niec說:”所有人都問我,你認為這為何會發生,但我真不知道。”

ICE不肯評論事件,也沒有安排保釋聆訊,移民法律專家表示,保釋聆訊最早可能要等到2月,但獲保釋的機會不大。

Niec記錄上唯一的瑕疵,是他17歲時兩項輕罪記錄,損毀少於100元的財物和接贓,當年他根據一項法案認罪,該法案容許首次犯事的年輕人不留案底,只要他們不再犯法。

但隸屬聯邦的ICE並不承認該項州的認罪協議,而Niec當年認罪時也不知道,他說這些輕罪只是一名少年犯錯,他已從中學習。

家人說,他不能回到波蘭,一個他不認識,也沒有家人的國家,他父母都在美國過世,他不認識任何人,不會知道該去哪裡。

Niec目前仍然被扣留在監獄,他妻子表示,兩名女兒很需要爸爸回來。

他妻子說,他是個好醫生,有愛心,體貼,是個可敬的丈夫,永遠都在幫忙別人。

與他共事的醫生,都寫信替他求情,稱選Niec是模範醫生,認識他的人都表示憤怒,因為他就是美國移民政策該鼓勵在此發展的人,他已經在這裡40年,情況很荒謬。



當地一名移民律師在去年已經表示,ICE擴大了追究範圍,有些案件以往不追究,但如今就不同。

Niec所工作的Bronson健保週一發表聲明,聲援被扣留的Niec,敦促有關方面考慮他作為醫生對社區的貢獻,早日釋放他讓他和家人團聚,繼續貢獻社會。

