密州醫生突被移民局扣查 年幼時從波蘭來美

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【KTSF 江良慧報導】

特朗普政府一直主張要嚴厲打擊非法移民，但在密歇根州，一名已經在美國生活40年，一直持有綠卡的波蘭裔內科醫生，也在上週被移民及海關執法部門（ICE）帶走，並扣留在縣監獄，對於他有可能被遣送返回波蘭，他的家人表示，他在當地沒有親人，根本連波蘭語都不懂。

Lukasz Niec說：”在1979年，我做醫生的父母離開波蘭，帶著兩個行李箱和兩名小孩，我弟弟5歲，而我6歲，他們來到這裡，為了讓子女有更好的生活。”

兩姐弟如今都40幾歲，姐姐是律師，弟弟是醫生，兩人都有綠卡，在美國居留已經40年。

上星期二，放假的Niec和一對孿生女兒在家，3名ICE人員到來，說要扣留他，並把他帶走，送到監獄。

Niec說：”所有人都問我，你認為這為何會發生，但我真不知道。”

ICE不肯評論事件，也沒有安排保釋聆訊，移民法律專家表示，保釋聆訊最早可能要等到2月，但獲保釋的機會不大。

Niec記錄上唯一的瑕疵，是他17歲時兩項輕罪記錄，損毀少於100元的財物和接贓，當年他根據一項法案認罪，該法案容許首次犯事的年輕人不留案底，只要他們不再犯法。

但隸屬聯邦的ICE並不承認該項州的認罪協議，而Niec當年認罪時也不知道，他說這些輕罪只是一名少年犯錯，他已從中學習。

家人說，他不能回到波蘭，一個他不認識，也沒有家人的國家，他父母都在美國過世，他不認識任何人，不會知道該去哪裡。

Niec目前仍然被扣留在監獄，他妻子表示，兩名女兒很需要爸爸回來。

他妻子說，他是個好醫生，有愛心，體貼，是個可敬的丈夫，永遠都在幫忙別人。

與他共事的醫生，都寫信替他求情，稱選Niec是模範醫生，認識他的人都表示憤怒，因為他就是美國移民政策該鼓勵在此發展的人，他已經在這裡40年，情況很荒謬。



當地一名移民律師在去年已經表示，ICE擴大了追究範圍，有些案件以往不追究，但如今就不同。

Niec所工作的Bronson健保週一發表聲明，聲援被扣留的Niec，敦促有關方面考慮他作為醫生對社區的貢獻，早日釋放他讓他和家人團聚，繼續貢獻社會。

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