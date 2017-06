By

【KTSF】

一名華裔醫生被控因為職場糾紛,殺害耶魯大學一名醫生,他週五對殺人控罪提出不抗辯,預料判刑32年。

被告為華裔醫生Lishan Wang,他是中國籍,2010年被控到受害人Vajinder Toor的家中將他殺害,及企圖謀殺Toor的懷孕妻子,後者沒有受傷。

當局稱,Wang是基於2008年與死者在紐約市一間醫院工作時出現糾紛,在兩年後到他家將其殺害。

Wang原本被控謀殺罪,控方稍後把控罪減輕為殺人和企圖襲擊罪,Wang週五對這兩項控罪提出不抗辯,判刑日期定於9月22日。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。