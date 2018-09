DMV稱改善措施奏效 成功縮短輪候辦證時間

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

加州車輛管理局(DMV)宣稱,過去兩個月內已提升服務效率,縮短等候時間,在全州範圍內縮短等候時間約30分鐘 ,目標是在本月月底前 ,再縮短20分鐘 ,但加州眾議員丁右立表示,仍然不能接受DMV新的排隊等候時間。

位於東灣奧克蘭市(屋崙)的Claremont DMV,是灣區最繁忙的辦公地點之一,DMV說在未預約情況下 ,這裡平均等候時間約為兩個半小時,但有顧客說,他們等候的時間長的多,有人說等了3小時。

DMV官員說,已增加了數百名新員工,並召回退休員工 ,甚至從其它州政府部門調人,來加快服務速度。

有一些辦公地點延長了營業時間,並加開週六辦公,DMV說也改進了技術和網站,來更好地服務顧客。

州眾議員丁右立表示,很開心看到DMV提升服務質量,縮短顧客等候時間,但仍然不能接受新的等候時間。

丁右立說:”我們知道改善不會在一夜之間發生,需要隨著時間的推移而發生,這個問題隨著時間推移,同時伴隨著real ID的預約而出現。”

