DMV稱改善措施奏效 成功縮短輪候辦證時間

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【KTSF 鄭麗娜報導】

加州車輛管理局（DMV）宣稱，過去兩個月內已提升服務效率，縮短等候時間，在全州範圍內縮短等候時間約30分鐘 ，目標是在本月月底前 ，再縮短20分鐘 ，但加州眾議員丁右立表示，仍然不能接受DMV新的排隊等候時間。

位於東灣奧克蘭市（屋崙）的Claremont DMV，是灣區最繁忙的辦公地點之一，DMV說在未預約情況下 ，這裡平均等候時間約為兩個半小時，但有顧客說，他們等候的時間長的多，有人說等了3小時。

DMV官員說，已增加了數百名新員工，並召回退休員工 ，甚至從其它州政府部門調人，來加快服務速度。

有一些辦公地點延長了營業時間，並加開週六辦公，DMV說也改進了技術和網站，來更好地服務顧客。

州眾議員丁右立表示，很開心看到DMV提升服務質量，縮短顧客等候時間，但仍然不能接受新的等候時間。

丁右立說：”我們知道改善不會在一夜之間發生，需要隨著時間的推移而發生，這個問題隨著時間推移，同時伴隨著real ID的預約而出現。”

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