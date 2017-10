DMV在超市設自助服務機 免輪候排隊辦手續（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州車輛管理局(DMV)從9月中起在全加州一些超市,陸續安裝了自助服務機(SST,Self Service Terminal),民眾可以到超市購物時,順便辦理車輛登記或汽車牌照更新手續。

DMV發言人Jessica Gonzalez說:”顧客非常高興,不用再去辦事處,他們可以做汽車牌照更新,只要走進附近的超市,立即就可以拿到車輛登記標籤,以及做車牌更新登記,然後離開。”

如果駕駛人士決定不再開已登記的車輛,也可透過自助服務機辦理取消登記手續。

DMV從2010年起開始試行第一部自助服務機,至今已辦理超過600萬次車輛登記更新手續。

目前全加州已在38個超市安裝了自助服務機,灣區就有14間,有11台在Safeway,3台在Park ‘N Save,想知道距離自己最近的自助服務機在哪裡,可以到DMV網站打開自助服務機地圖查看。

