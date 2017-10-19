DMV在超市設自助服務機 免輪候排隊辦手續（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

加州車輛管理局（DMV）從9月中起在全加州一些超市，陸續安裝了自助服務機（SST，Self Service Terminal），民眾可以到超市購物時，順便辦理車輛登記或汽車牌照更新手續。

DMV從9月中起在全加州一些超市陸續安裝了自助服務機，以往不喜歡到DMV辦事處排長隊的駕駛人士，現在可以到超市購物時，順便辦理車輛登記或汽車牌照更新手續，方便又快捷。

DMV發言人Jessica Gonzalez說：”顧客非常高興，不用再去辦事處，他們可以做汽車牌照更新，只要走進附近的超市，立即就可以拿到車輛登記標籤，以及做車牌更新登記，然後離開。”

如果駕駛人士決定不再開已登記的車輛，也可透過自助服務機辦理取消登記手續。

DMV從2010年起開始試行第一部自助服務機，至今已辦理超過600萬次車輛登記更新手續。

目前全加州已在38個超市安裝了自助服務機，灣區就有14間，有11台在Safeway，3台在Park ‘N Save，想知道距離自己最近的自助服務機在哪裡，可以到DMV網站打開自助服務機地圖查看。

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