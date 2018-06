By

【KTSF 古琳嘉報導】

加州汽車管理局(DMV)提醒民眾,7月1日開始有3項新法上路,包括商業駕駛人的酒駕標準將更為嚴格,以及搭乘巴士時必須嚴格執行繫上安全帶。

這個星期天就是7月1日了,DMV提醒民眾3項攸關安全的新法律,首先是私人機構運輸車輛的主管部門,將從原來的加州公用事業委員會轉移到DMV,受影響的例如教堂的交通車,或是私人公司的員工交通車等。

其次,搭乘配有安全帶的巴士時,乘客都必須繫上安全帶,尤其是運載8至15歲的孩童,否則將被罰款。

第3項新法就是聘雇的駕駛人,例如計程車或網的司機,在受雇開車時,血中的酒精濃度不得超過0.04%,比一般的0.08%更為嚴格,如果違反規定遭到酒駕定罪,駕照會被吊銷。

