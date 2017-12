By

加州車輛管理局(DMV)提醒公眾,注意元旦日起生效的道路新法規。

踏入2018年,加州民眾可以合法使用娛樂大麻,但不論何人在車內吸食大麻,都屬於違法。

另外,從元旦日起 ,車主在辦理車輛註冊時,必須向DMV繳交交通改善費,這筆費用由25至175元不等,具體多少取決於車輛的市價。

