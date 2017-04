殘障人士停車牌被嚴重濫用 加州當局將嚴打

By

加州審計部門的一項最新報告顯示,由加州車輛管理局(DMV)核發的殘障人士停車牌有被嚴重濫用之嫌,建議當局嚴打。

加州審計部門審查了100個有關殘障人士停車牌申請後,發現當中4分之3都沒有提供足夠的醫療資料證明有殘障,而且5分之1的醫生簽名,與核發醫生執照部門的記錄不相符。

Fighting for Reform組織代表Robert Planthold說:”醫生透過HMO系統賺很少錢,因此醫生以填這類申請表來保住求診者。”

審計部門還發現,有35,000持有殘障人士停車牌的人,與在聯邦登記的死亡者名字相同,因此懷疑這些過世的人並沒有及時取消殘障停車牌。

當局還發現,有26,000殘障停車牌的使用人已經甚至超過100歲,但加州這個年齡層的人大約只有8,000人。

由DMV核發的殘障停車牌,可以免費使用殘障停車位,而且沒有時間限制。

審計部門發現,由於各地開停車違規罰單的執法人員目前不能立即查看DMV的記錄,因此無法核實殘障停車牌是否仍有效,當局建議立法者應該一年進行4次審查殘障停車牌的批准程序,同時要求DMV查閱聯邦死亡記錄,取消已過世的殘障人停車牌。

DMV發言人回應表示,同意審計部門的建議,將會採取嚴打措施。

