By

【KTSF 林佩樺報導】

加州迪士尼樂園停車場週一下午發生火災事故,至少9輛汽車被燒毀或受損,7人受傷送醫治療。

星期一下午約4點40分,在南加迪士尼樂園西北邊的一棟樓高6層的Mickey & Friends停車場,約有9輛車突然因不明原因起火燃燒,濃濃黑煙直冒天際,迪士尼緊急疏散在停車場的遊客。

直到5點35分火勢才得到控制,至少7名迪士尼員工因為吸入黑煙而送醫治療,並無大礙。

這場突來的火災,損失金額至少18萬美元,當地警局仍在調查起火原因。

更多新聞:

Dumbarton橋附近發現浮屍 死者身分未明

兩長者柏克萊市公寓死亡 疑一氧化碳中毒

加州人喜歡海灘 但要享受並不容易(視頻)

內華達州婦確診Zika 該州首宗本地感染病例

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。