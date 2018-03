By

一架載有德州高中學生的旅遊巴士,週二從佛羅里達州迪士尼世界返回德州途中,在阿拉巴馬州發生車禍,從公路衝下山溝,司機當場死亡,另外有多人受傷。

最先到場的救援人員要游繩到這個在州際10號公路中間,有50呎深的山溝下救人,之後還要剪開巴士殘骸把部分傷者救出。

當地官員指,當時巴士上有大約45人,司機在車禍中死亡,另外有至少37人受傷,大部分都是10幾歲的青少年,他們分別被送到附近的醫院救治,至週三仍有9人需要留醫。

Baldwin縣警表示,目前還不知道巴士為何突然開進公路中間的草地,並衝下山溝。

