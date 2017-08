By

【KTSF 林佩樺報導】

迪士尼公司週二公布第二季財報,同時宣布將終止與Netflix的合作,不再將影視內容放置於Netflix的網路影視串流平台。

取而代之的是,迪士尼將進軍網路市場,獨立開啟影視串流業務,預計將於2018年首先推出ESPN串流服務,即時播放棒球、足球等一萬場球賽。

然後再於2019年,在美國推出迪士尼串流,再逐步擴張至全球,到時包括”玩具總動員4″等電影都會在該平台播出。

去年8月,迪士尼以10.58億元購買串流科技公司BAM的33%股權。

