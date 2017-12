迪士尼宣布524億收購21世紀霍士重要資產

By

【i-CABLE】

迪士尼落實收購21世紀霍士大部分資產,收購會以股分支付,涉及524億美元。另外,21世紀霍士會分拆新聞和體育業務,並會注入新公司。

21世紀霍士股東會獲得0.2745股迪士尼股分,以星期三迪士尼收市價計算,相當於每股作價29.5美元。

迪士尼將獲得21世紀霍士的電影工作室、地區體育網絡、有視電視頻道 FX ,以及國家地理雜誌頻道。

另外,迪士尼會持有39%SKY股分和承擔21世紀霍士 137 億美元債務,令收購資產總值達到661億美元。

迪士尼估計,在交易完成後兩年,因整合本身和新收購業務的重疊部分,可節省20億美元成本。

原計劃退休的主席兼行政總裁艾格,將會留任至 2021 年年底。另外, 21世紀霍士會成立新公司「霍士」,並會注入新聞和體育業務。

分拆前,霍士公司會向21世紀霍士支付 85 億美元現金股息,霍士會維持A、B股結構,完成分拆後,21世紀霍士股東會按原來持股類別,收到相同數量新公司股分。

