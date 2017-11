性醜聞越揭越多 迪士尼動畫大師也被指性騷擾

By

美國性騷擾醜聞的雪球越滾越大,政界、新聞界、娛樂界,還有高科技也無法倖免,迪士尼著名動畫大師John Lasseter也被員工指控性騷擾。

動畫Toy Story、Moana、Frozen,以及即將上映的Coco,都是出自Disney-Pixar總創意師John Lasseter之手,稱他是動畫界的最具影響力人物一點也不為過。

在一連串的性騷擾指控後,Lasseter暫時離開工作崗位,根據揭發這樁醜聞的好萊塢記者表示,業內人士都知道Lasseter亂抓、親吻以及對女性特徵發表看法,他的女性員工都會把雙手放在大腿中間,以防止老闆伸出鹹豬手。

有證人說,Lasseter喜歡在人耳邊講悄悄話的時候,趁人沒有防備的時候來個抱抱。

Lasseter週一對員工發信指出,將離開6個星期進修:”我已經注意到讓有些人感到不受尊重及不舒服,這不是出於我的本意,我要跟這些認為我越界的人道歉。”

Disney-Pixar的總部在東灣Emeryville市。

