加州人濫用殘障人士停車位的問題嚴重,加州汽車管理局(DMV)加強執法,過去一個財政年度開出了兩千多張罰單。

加州汽車管理局發言人Jamie Garza說:”統計顯示,過去一年我們接觸過的駕駛者,每十個人中,就有一人非法使用殘障人士停車證,或沒有停車證而佔用殘障人士停車位,我們希望通過教育,日後可以少發出告票,可是我們會維持執法行動,直到加州人停止濫用殘障人士停車證。”

DMV從去年7月初到今年6月底,在加州總共開出2,485張濫用殘障人士停車位的罰單,罰款由250元到1,000元不等。

DMV表示,非法使用殘障人士停車位,會導致殘障人士難以找到停車位,當局除了加強執法,也鼓勵居民透過網上投訴,向DMV舉報違例停車人士。

