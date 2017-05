By

【KTSF 崔凱橋報導】

位於東灣Livermore市的漢堡包連鎖快餐店In-N-Out,有9人進食後感到不適,衛生局懷疑他們感染諾沃克病毒,餐廳週二起暫停營業。

快餐店位於北Livermore大道1881號,一支大學女子棒球隊乘坐著旅遊巴,5月6日下午在這家快餐店作中途休息,隊內有9人進食快餐店的食物後,出現類似流感的症狀,衛生局懷疑9人感染諾沃克病毒,目前正等候詳細的化驗報告。

在事件發生後,快餐店於週二下午自願性地暫停營業,及聯絡當地的衛生部門。

In n Out發言人表示,就事件已經對快餐店進行調查,但沒有發現任何異常情況,員工亦在店內清潔及消毒,暫時未知重開的時間。

根據阿拉米達縣衛生部門網站上顯示,In-N-Out通過了上兩次的食品衛生檢查,但在去年12月的例行檢查,曾違反食品安全規定。

