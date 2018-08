中國網約車公司滴滴再有女乘客遇害 3個月第二宗

By

【i-CABLE】

在剛剛過去的週末,中國內地網約車公司滴滴再有女乘客被司機強姦及殺害,是3個月以來的第二宗同類案件,引起全國關注。

上次出事後,滴滴已經作出整改,包括不淮男司機在深夜時段接載女乘客,又在APP中推出緊急求助功能,但結果在短時間內又再出事,當中究竟有甚麼安全問題呢?

上星期五浙江溫州的一名20歲女孩,在虹橋鎮坐上滴滴順風車,司機將她帶到偏僻的地方強姦,再用匕首刺傷她的頸部,令她大量出血,最後受害人被拋落懸崖,司機開車逃走。

十數個小時後,警方捉拿了疑犯,他承認自己姦殺了女事主,受害人在車上曾用微信向朋友求助。

當日下午4時多,警方已經聯絡了滴滴,親友更曾經致電平台7次,不過客戶服務員就指平台有安全專家,他們會介入事件,拒絕透露司機資料。

直至傍晚6時多,警方才收到涉事車牌及司機資料,但受害人已經遇害,有傳媒發現事發前一日,已經有女士投訴過涉事司機,指他要求乘客坐前排,又故意開車到偏僻的地方,下車後司機還繼續跟蹤她。

不過滴滴沒有妥善處理投訴,滴滴事後發表道歉聲明,承認沒有及時就投訴進行調查,在事件中負有不可推卸的責任,並指如果平台再發生刑事案件,會按法律上的人身傷害賠償標準,向受害人提供三倍補償,滴滴已暫停全國的順風車業務。

順風車事業部總經理黃潔莉及客服副總裁黃金紅亦被免職,雖然輿論都一致批評滴滴,但網上就流傳滴滴司機群組的聊天紀錄,有人諷刺死者穿得風騷,有人就指今晚要出車專拉小姑娘,有人甚至問哪裡買得到迷藥。

今年5月鄭州一名空姐坐滴滴順風車時亦遭司機殺害,事件轟動全國,滴滴事後宣佈進行整改,結果3個月後再發生同類事件。

