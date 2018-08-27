中國網約車公司滴滴再有女乘客遇害 3個月第二宗

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在剛剛過去的週末，中國內地網約車公司滴滴再有女乘客被司機強姦及殺害，是3個月以來的第二宗同類案件，引起全國關注。

上次出事後，滴滴已經作出整改，包括不淮男司機在深夜時段接載女乘客，又在APP中推出緊急求助功能，但結果在短時間內又再出事，當中究竟有甚麼安全問題呢？

上星期五浙江溫州的一名20歲女孩，在虹橋鎮坐上滴滴順風車，司機將她帶到偏僻的地方強姦，再用匕首刺傷她的頸部，令她大量出血，最後受害人被拋落懸崖，司機開車逃走。

十數個小時後，警方捉拿了疑犯，他承認自己姦殺了女事主，受害人在車上曾用微信向朋友求助。

當日下午4時多，警方已經聯絡了滴滴，親友更曾經致電平台7次，不過客戶服務員就指平台有安全專家，他們會介入事件，拒絕透露司機資料。

直至傍晚6時多，警方才收到涉事車牌及司機資料，但受害人已經遇害，有傳媒發現事發前一日，已經有女士投訴過涉事司機，指他要求乘客坐前排，又故意開車到偏僻的地方，下車後司機還繼續跟蹤她。

不過滴滴沒有妥善處理投訴，滴滴事後發表道歉聲明，承認沒有及時就投訴進行調查，在事件中負有不可推卸的責任，並指如果平台再發生刑事案件，會按法律上的人身傷害賠償標準，向受害人提供三倍補償，滴滴已暫停全國的順風車業務。

順風車事業部總經理黃潔莉及客服副總裁黃金紅亦被免職，雖然輿論都一致批評滴滴，但網上就流傳滴滴司機群組的聊天紀錄，有人諷刺死者穿得風騷，有人就指今晚要出車專拉小姑娘，有人甚至問哪裡買得到迷藥。

今年5月鄭州一名空姐坐滴滴順風車時亦遭司機殺害，事件轟動全國，滴滴事後宣佈進行整改，結果3個月後再發生同類事件。

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