灣區3月連場大雨 是否出現”奇蹟3月”現象（視頻）

【KTSF 崔凱橋報導】

上星期整個加州受大氣河風暴的吹襲,多個地方迎來連場大雨,有山谷地區甚至錄得十吋的驚人的雨量,那到底這是不是”奇蹟三月”呢?

國家氣象局的氣象學家Brian Garcia表示,雖然大氣河風暴為加州各地區帶來可觀的雨水,但只為整個雨季的降雨量提升了3%至8%,因此目前仍然低於正常水平。

國家氣象局提供的圖片顯示,由去年10月開始計算,截至本月的25號,舊金山一共錄得13.46吋的降雨量,是正常雨量的66%,至於南灣一共錄得7.19吋的雨量,是平均水平的54%。

甚麼是”奇蹟三月”?當加州在雨季時降雨量不足,正面臨乾旱的狀態,在3月,雨季的最後一個月,風暴吹襲並帶來連場的大雨,一下子將整個加州偏低的降雨量回升至正常水平,這便稱為”奇蹟三月”。

而對上一次加州出現”奇蹟三月”,已經要數至27年前的1991年。

不過北加則帶來好消息,供應加州3分之1水資源的Sierra山區,積雪含水量在一個月內增加了3倍。

