灣區3月連場大雨 是否出現”奇蹟3月”現象（視頻）

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【KTSF 崔凱橋報導】

上星期整個加州受大氣河風暴的吹襲，多個地方迎來連場大雨，有山谷地區甚至錄得十吋的驚人的雨量，那到底這是不是”奇蹟三月”呢？

國家氣象局的氣象學家Brian Garcia表示，雖然大氣河風暴為加州各地區帶來可觀的雨水，但只為整個雨季的降雨量提升了3%至8%，因此目前仍然低於正常水平。

國家氣象局提供的圖片顯示，由去年10月開始計算，截至本月的25號，舊金山一共錄得13.46吋的降雨量，是正常雨量的66%，至於南灣一共錄得7.19吋的雨量，是平均水平的54%。

甚麼是”奇蹟三月”？當加州在雨季時降雨量不足，正面臨乾旱的狀態，在3月，雨季的最後一個月，風暴吹襲並帶來連場的大雨，一下子將整個加州偏低的降雨量回升至正常水平，這便稱為”奇蹟三月”。

而對上一次加州出現”奇蹟三月”，已經要數至27年前的1991年。

不過北加則帶來好消息，供應加州3分之1水資源的Sierra山區，積雪含水量在一個月內增加了3倍。

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