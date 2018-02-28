Dick’s運動用品店停售攻擊型步槍 21歲以下不能買槍

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【KTSF 江良慧報導】

全國最大的運動用品零售商之一Dick’s Sporting Goods表示，即日起停售所有攻擊型步槍，他們同時也會停售高容量彈匣，另外，不論佛州是否會修改法例，他們都不會向21歲以下的人出售槍械。

Dick’s運動用品店的主席兼行政總裁Edward Stack接受電視訪問時表示，在佛州校園槍擊案發生後，公司認為有需要做些事情。

他說涉案的槍手Nickolas Cruz去年曾經合法在Dick’s購買一支槍，不過就並非案中所用的槍械。

他又表示，自己支持憲法第二修正案，本身也擁有槍械，但不想涉及任何集體槍擊案，也希望停售攻擊型步槍的做法，可以引發議員政客的討論，制定合理的槍械改革。

他又說，已經準備好會有反彈，但看到槍擊案倖存的學生有勇氣集會遊行，爭取加強槍械管制，他們也應該有勇氣堅持自己的立場。

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