Dick’s運動用品店停售攻擊型步槍 21歲以下不能買槍

【KTSF 江良慧報導】

全國最大的運動用品零售商之一Dick’s Sporting Goods表示,即日起停售所有攻擊型步槍,他們同時也會停售高容量彈匣,另外,不論佛州是否會修改法例,他們都不會向21歲以下的人出售槍械。

Dick’s運動用品店的主席兼行政總裁Edward Stack接受電視訪問時表示,在佛州校園槍擊案發生後,公司認為有需要做些事情。

他說涉案的槍手Nickolas Cruz去年曾經合法在Dick’s購買一支槍,不過就並非案中所用的槍械。

他又表示,自己支持憲法第二修正案,本身也擁有槍械,但不想涉及任何集體槍擊案,也希望停售攻擊型步槍的做法,可以引發議員政客的討論,制定合理的槍械改革。

他又說,已經準備好會有反彈,但看到槍擊案倖存的學生有勇氣集會遊行,爭取加強槍械管制,他們也應該有勇氣堅持自己的立場。

