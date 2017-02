史上首次副總統投票通過內閣任命 教育部長過關

By

【KTSF 馮政浩報導】

聯邦教育部長的提名在參議院遇到極大的阻力,有共和黨人倒戈,週二要靠副總統彭斯投下關鍵性的一票才能夠過關。

彭斯以參議院主席身分被迫出手投下關鍵的贊成票,令備受爭議的Betsy DeVos可以成為教育部長。這次是美國歷史上第一次要由副總統對一項內閣人選提名案在參議院投下關鍵票。

DeVos的確認跨過了民主黨精心策劃的堵截,之前緬因州與阿拉斯加州兩名共和黨籍聯邦參議員倒戈反對任命之後,民主黨只需要多一票便可封殺DeVos。

他們雖然馬拉松通宵接力發言,猛力抨擊這名人選,但都未能再找到多一名倒戈的共和黨人。

民主黨大肆批評DeVos欠缺公立教育經驗、支持發學校代用券讓學生轉讀私校或特許學校,又大筆捐錢給共和黨 。

報導指她的家族在過去兩個選舉週期共捐出830萬給支持共和黨的SuperPact。自1980年以來,她家族捐了95萬給共和黨,她本人在同期

就捐了超過11萬給參議院共和黨人在聽證會上,民主黨人質問她捐錢的事,她表示有可能。

而特朗普的白宮就繼續力挺她,在Twitter 贊許「DeVos是改革者,將會是孩子們的偉大教育部長」。

這一次是共和黨小勝一仗,但未來的內閣成員提名確認程序中仍然要對抗民主黨的拉布戰及缺席拖延策略。

而白宮發言人Sean Spicer就批評民主黨的做法是「幼稚策略」以及「史無前例的阻擋」。

