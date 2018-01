Millbrae捷運站旁擬建商住物業 華裔居民反對（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

中半島Millbrae捷運站旁有兩個住商混和建案,正待市府批准通過,不過已經有華裔居民表達反對。

這兩個建案的名稱分別是Serra Station,共444個單位,以及Gateway At Millbrae Station,共400個單位,都在捷運站及Caltrain站旁邊。

有不少華裔住戶已經表示,反對這兩個建案,甚至在網上發起一個組織Millbrae Neighborhood,呼籲市民寫信給該市的市議員表達反對意見。

在請願信中,他們表示不是反對Millbrae開發,而是反對過度興建公寓,因為Millbrae是一個容納量兩萬人的城市,如果突然出現這麼多人,城市的基礎設施、學校、停車位等根本負荷不了。

信中指出,Millbrae靠近機場,捷運站成為國際及國內旅客的轉運站,應該利用這個機會,興建高級酒店、高級辦公大樓吸引大公司進駐,以及高級購物中心等,能為該市帶來稅收的建設。

支持這兩個住商混合建案的大部分是工程人員組織的工會、退伍軍人家屬,還有支持住宅發展的機構,以及部分的商家,認為人口增加對小商業有幫助。

值得一題的是,本台過去報導過灣區有不少城市都在交通運輸站旁興建大型住商混合樓宇,包括東灣佛利蒙市(Fremont)、南灣聖荷西市等,最近一個爭議的建案是在中半島聖馬刁市(San Mateo)。

Millbrae Serra Station這塊建案,週三晚上7點在Millbrae市政廳將舉行公聽會。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。