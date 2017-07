【i-CABLE】

陝西連日受廣泛暴雨侵襲,有監測站錄得有史以來最高水位。災情嚴峻,全省緊急轉移7萬名災民,目前至少6人死亡。初步估計,經濟損失達15億元人民幣。

陝西74個縣區連日受暴雨侵襲,六條河流曾出現15次洪峰,其中5次超過警戒線,洪水漫堤而過。

大理河兩個監測站錄得1960年有紀錄以來,最高的歷史水位。其中重災區榆林市綏德縣,水位超過警戒線4米,岸邊一排民居受洪水浸泡後倒塌,城區變澤國,水深及膝,剷泥車亦要出動救人。截至星期三晚上,全省緊急轉移7萬名災民。

另一重災區子洲縣,星期三有水壩決堤。近半常住居民需要緊急轉移到安全地方,局部地區供水供電設施受損。交通癱瘓,來往北京、蘭州等多地火車停駛,售票廳迫滿退票乘客。

陝西省氣象局預測,雨勢要到星期五才有所減弱。防汛救災情況嚴峻,提醒居民需要防範地質災害。

