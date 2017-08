美國擬引入移民計分制度 評分準則是甚麼（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

特朗普總統支持參議院兩名共和黨人提出RAISE Act 移民法案,限制依親移民,並設立一個評分制度來審批職業移民申請,評分的準則是甚麼呢?

目前經由美國僱主申請綠卡的新移民,根據就業分為3類,最優先的批發給有傑出成就的人士,例如是運動員、藝術家和科研人士等,其次是學術和專業人士。

而在特朗普支持的RAISE Act 法案下,將會改為經過一個計分制度,考慮申請者的英語程度、教育水平、年齡、 未來工資、投資金額以及成就等素取決是否批准申請。

舉個例子,申請者如果持有一般非理科學士學位,會得5分,年齡超過50歲得零分。

英語測驗成績分10級,在1至5級的程度成績得零分;工資達美國家庭收入中位數1.5至兩倍,得5分;投資金額達180萬元得12分。

另外,如果有傑出成就,例如有奧運獎牌的得15分,有諾貝爾獎得25分。

每個申請者一共必須取得至少要有30分,才合資格獲批准移民來美。

特朗普強調,新法案是要減少低技能移民,並防止新移民馬上領取公共福利。

在現行法例下,除了某些涉及兒童的情況,一般來說,新移民在定居美國頭5年內,不能領取公共福利。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。