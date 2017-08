美國投資移民簽證EB-5申請激增 中國公民佔75%（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

上個月底舊金山舉辦了一場EB-5投資移民博覽會,出席者中有很多是華人,而據本地一個投資機構也透露,申請EB-5簽證的中國公民人數激增。

金門國際(Golden Gate Global)是獲美國移民局審批,專門進行美國投資移民項目的區域中心之一,在全美目前已有超過880個這樣區域中心,EB-5投資移民簽證計劃於1990年由美國移民局設立,歡迎外國人為美國發展項目投資,如果投入50萬美元或以上,並創造至少10個就業機會,就可獲得EB-5簽證,也被稱為黃金簽證,投資者及家人也可以此移民美國取得綠卡。

金門國際美國投資移民區域中心首席執行官方景儀(Ginny Fang)說:”EB-5計劃已改變很多,與當初相比,當時只有幾百人申請EB-5,現在全球則有成千上萬人申請。”

方景儀表示,去年全球申請黃金簽證的投資人,中國公民就佔了七成五,而過去10年,超過10萬華人在世界各國透過申請黃金簽證,共投資240億美元,僅在美國就有超過4萬華人,共投資至少70億美元。

方景儀說:”目前市場上有許多高品質項目,即高品質投資,所以EB-5投資人有信心把錢投進,我覺得教育普及全球,中國肯定有很大的產業,讓人能找到很多EB-5投資選項,當然他們也要做足功課,確保找到可靠的項目,以便家庭成功移民。”

經營投資移民產業的中美兩國仲介,過去幾年透過很多不同渠道,讓中國有錢人可以了解在美的投資機會。

方景儀說:”有部落格、微信等渠道,當中有不正確的資訊,不過資訊大量出現於5年前。”

方景儀說,美國開發商近幾年也更加了解EB-5簽證,再加上區域中心的協助,使得開發商不論在大、小項目或城鎮中心的投資,都能吸引外國投資商加入。

