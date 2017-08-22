美國投資移民簽證EB-5申請激增 中國公民佔75%（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

上個月底舊金山舉辦了一場EB-5投資移民博覽會，出席者中有很多是華人，而據本地一個投資機構也透露，申請EB-5簽證的中國公民人數激增。

金門國際（Golden Gate Global）是獲美國移民局審批，專門進行美國投資移民項目的區域中心之一，在全美目前已有超過880個這樣區域中心，EB-5投資移民簽證計劃於1990年由美國移民局設立，歡迎外國人為美國發展項目投資，如果投入50萬美元或以上，並創造至少10個就業機會，就可獲得EB-5簽證，也被稱為黃金簽證，投資者及家人也可以此移民美國取得綠卡。

金門國際美國投資移民區域中心首席執行官方景儀（Ginny Fang）說：”EB-5計劃已改變很多，與當初相比，當時只有幾百人申請EB-5，現在全球則有成千上萬人申請。”

方景儀表示，去年全球申請黃金簽證的投資人，中國公民就佔了七成五，而過去10年，超過10萬華人在世界各國透過申請黃金簽證，共投資240億美元，僅在美國就有超過4萬華人，共投資至少70億美元。

方景儀說：”目前市場上有許多高品質項目，即高品質投資，所以EB-5投資人有信心把錢投進，我覺得教育普及全球，中國肯定有很大的產業，讓人能找到很多EB-5投資選項，當然他們也要做足功課，確保找到可靠的項目，以便家庭成功移民。”

經營投資移民產業的中美兩國仲介，過去幾年透過很多不同渠道，讓中國有錢人可以了解在美的投資機會。

方景儀說：”有部落格、微信等渠道，當中有不正確的資訊，不過資訊大量出現於5年前。”

方景儀說，美國開發商近幾年也更加了解EB-5簽證，再加上區域中心的協助，使得開發商不論在大、小項目或城鎮中心的投資，都能吸引外國投資商加入。

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