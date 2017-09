墨西哥地震死亡人數升至273人 倒塌學校應沒學生被困

By

【KTSF 游瑋珊報導】

墨西哥週二發生的7.1級地震,死亡人數上升至273人,隨搜救黃金時進入倒數,有關搜救的傳言又滿天飛,失蹤者家屬不滿當局沒交代,令他們只能乾等乾著急。

大地震發生後兩天,搜救重點之一是首都墨西哥城南部一所倒塌的學校,擔心瓦礫會再塌下壓到生還者,救援人員逐桶清走搜索,但清晨因為瓦礫一度滑落,部分救援人員也要撤離。

在外圍的救援人員舉高手、緊握拳頭,示意在場人士肅靜,讓他們找生還者聲音的來源。

有關搜救傳言滿天飛,之前一直有消息指現場還有一名女童失蹤,軍方其後跟校方確認過,相信再沒學生被困,但認為有迹象顯示,可能還有一名教職員被困瓦礫之中。

連同清晨找到另一名教職員的遺體,學校倒塌造成的死亡人數上升至25人,包括19名小童。

另一處搜救重點是市中心一幢辦公大樓,原本7層的建築幾乎夷平,十多人仍被困,週三晚在地震發生將近36小時後,救援人員救出兩男一女。

失蹤者家屬憂心忡忡,尤其擔心有傳聞指當局開始考慮動用重型機器清走瓦礫,逼使官員開腔澄清。

墨西哥總統培尼亞涅托到醫院探望傷者,全國繼續3天哀悼期。

各國協助救災,聯邦國際發展署調配洛杉磯縣消防隊到當地,除救援也會協助評估災情和調配物資,日本救援隊也出發到墨西哥。

