墨西哥地震死亡人數升至273人 倒塌學校應沒學生被困

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【KTSF 游瑋珊報導】

墨西哥週二發生的7.1級地震，死亡人數上升至273人，隨搜救黃金時進入倒數，有關搜救的傳言又滿天飛，失蹤者家屬不滿當局沒交代，令他們只能乾等乾著急。

大地震發生後兩天，搜救重點之一是首都墨西哥城南部一所倒塌的學校，擔心瓦礫會再塌下壓到生還者，救援人員逐桶清走搜索，但清晨因為瓦礫一度滑落，部分救援人員也要撤離。

在外圍的救援人員舉高手、緊握拳頭，示意在場人士肅靜，讓他們找生還者聲音的來源。

有關搜救傳言滿天飛，之前一直有消息指現場還有一名女童失蹤，軍方其後跟校方確認過，相信再沒學生被困，但認為有迹象顯示，可能還有一名教職員被困瓦礫之中。

連同清晨找到另一名教職員的遺體，學校倒塌造成的死亡人數上升至25人，包括19名小童。

另一處搜救重點是市中心一幢辦公大樓，原本7層的建築幾乎夷平，十多人仍被困，週三晚在地震發生將近36小時後，救援人員救出兩男一女。

失蹤者家屬憂心忡忡，尤其擔心有傳聞指當局開始考慮動用重型機器清走瓦礫，逼使官員開腔澄清。

墨西哥總統培尼亞涅托到醫院探望傷者，全國繼續3天哀悼期。

各國協助救災，聯邦國際發展署調配洛杉磯縣消防隊到當地，除救援也會協助評估災情和調配物資，日本救援隊也出發到墨西哥。

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