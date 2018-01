By

中半島Palo Alto市的Nordstrom百貨公司週一晚被多名搶匪打劫,約7至9名匪徒闖入店內,搶走多個名牌手袋,匪徒目前仍然在逃。

事發的Nordstrom百貨公司位於史丹福購物中心,在晚上8時半左右,匪徒衝入店內,搶走49個Gucci名牌手袋,之後登上店外接應的多輛汽車逃走。

警員接報後立即到場,但匪徒已成功逃脫,這批名牌手袋總值逾10萬元。

匪徒作案時有用帽或面罩蒙面,因此警方未能取得匪徒的容貌特徵。

版權所有,不得轉載。