北京最美電車線正式開通 通車兩日即出軌

【i-CABLE】

北京西郊線列車上週六正式開通,因為途徑頤和園和香山等旅遊景點被稱為北京最美的電車線,但行駛兩日後,列車就已經發生意外,一架列車週一中午在終點香山站駛出路軌。

鐵路公司立即安排吊車把列車搬回上路軌,但到了晚上,該列車懷疑因為刹車有問題,不受控地向前衝,工作人員追也追不上。

直至週二早上,香山站仍然暫停服務,有維修人員檢查路軌,亦有列車停在站內,有遊客到了車站才發現列車停駛。

北京公交集團回應指,該列出軌列車在抵達香山站時,就已經發現有問題,豈料駛回車廠時,中途就在分流區域跌出路軌。

現時西郊線其他部分仍然繼續通車,集團亦安排了巴士接載乘客到香山站。

西郊線全長約十公里,全程車速大概維持在每小時20至30公里,每逢經過一些接駁位置的時候,就會特別放慢車速。

該線路乘搭時感覺頗穩定,但有時候會左右搖晃,感覺像在香港乘搭輕鐵一樣。西郊線是北京首條使用現代有軌電車的線路,2009年開始動工,以觀光和旅遊為主,所以平日乘客比較少。

